阪神・及川雅貴投手が「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５韓国戦」（１５＆１６日、東京ドーム）の出場をコンディション不良を理由に見送ることが、３日にＮＰＢエンタープライズから発表された。今季、自己最多となる６６試合に救援登板し６勝３敗、防御率０・８７と抜群の数字をマークした及川は、虎ブルペンの左のエースセットアッパーとしてシーズンを通してフル回転。蓄積疲労からのリフレッシュを最優先した格好だ