芸道50年を迎えた演歌歌手細川たかし（75）が、日刊スポーツなどスポーツ新聞の合同インタビューに応じた。50年を振り返り、変わったこと、変わらないこと、弟子のことなどを語った。【取材・構成＝川田和博】◇◇◇−芸道50年ということですが、やり続けられた原動力とか秘訣（ひけつ）は？細川年に70カ所くらいの地方公演をやっているので、その公演できちっと歌っている。それが非常に大事なのかな。お客