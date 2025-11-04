放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜午後8時）が10月30日にクランクアップした。最終回は12月14日。約1年半の撮影を終え、主人公蔦屋重三郎を演じた横浜流星（29）が同局を通じてコメントを発表した。横浜は「みなさま本当に『おつかれ山』でした。約1年半べらぼうにささげ、蔦屋重三郎として生ききれたことが自分にとっては財産になりましたし、一生に1度しかないこの機会をいただけたこと、そしてみなさ