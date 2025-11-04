嵐がデビュー日の３日、生配信「生配信だヨ嵐会２０２５」を公式ファンクラブサイトで行った。昨年のデビュー日はメンバー５人の手と声だけの動画が公開されたが、今年は５人そろって顔出し出演が実現。メンバー全員での生配信は、２０２０年１２月３１日の活動休止前生配信ライブ以来、１７６８日ぶりとなる。嵐は来春のコンサートツアーをもって活動終了を発表しているが、この日の生配信ではコンサートに関する具体的な情