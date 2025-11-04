女子プロレス「スターダム」のワールド＆ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥（２８）の勢いが止まらない。３日の大田区大会では同じ「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」に属する渡辺桃（２５）を撃破。両王座の防衛に成功すると、試合後にはＩＷＧＰ女子王者・朱里と、安納サオリからの挑戦を受諾した。令和の極悪女王は、年末年始の話題をかっさらうつもりだ。９月の後楽園大会でＡＺＭからＳＴＲＯＮＧ女子王座を奪取した上谷は、今