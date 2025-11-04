「レディライク」や「ロマンチック」がトレンドキーワードに挙がっている今シーズン。【ZARA（ザラ）】からは、お花モチーフが大人可愛い「きれいめアイテム」が続々発売中。今回は、大人にこそ似合うデザインをピックアップしました。フラワーディテールのスパンコールとビーズが煌めくニットジャケットや、1枚でサマ見えするクラシカルな花柄プリントワンピなどが登場します。