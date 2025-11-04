巨人の阿部慎之助監督（４６）が３日、ＧタウンスタジアムとＧ球場室内練習場で行う若手主体の秋季キャンプで紅白戦を実施する意向を示した。８、１２日に２試合を予定。日々、取り組む小技を絡めて１点をもぎ取る攻撃を積極的にテストする。前日２日にはドジャースが世界一に輝いたワールドシリーズをテレビ観戦し、本塁打の重要性も再確認。小技と力強い打撃の“緩急剛柔”を実現すべく、野手陣は徹底的にバットを振り込んだ。