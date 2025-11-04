巨人の来季の２軍監督に今季ＤｅＮＡで野手コーチを務めていた石井琢朗氏（５５）が就任することが３日、分かった。２０、２１年に巨人でコーチを務めて以来、５年ぶりの復帰となる。熱い指導に定評があり、若手育成を託す。石井氏は現役時代、投手から内野手に転向し、猛練習を重ねて通算２４３２安打を放った。９８年は横浜（現ＤｅＮＡ）でマシンガン打線の一員として日本一を経験した。１２年に広島で現役引退後は、広島、