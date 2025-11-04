俳優の横浜流星（２９）が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）がクランクアップしたことを３日、同局が発表した。撮影は１０月３０日に終了。江戸時代の出版人で主人公の蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）役を演じ切った横浜は「皆さま、本当に約１年半『おつかれ山』でした」と、作中の名セリフに思いを込めた。「約１年半、べらぼうにささげ、蔦屋重三郎として生き切れたことが自分