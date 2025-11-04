オリックス・山下舜平大投手（２３）が「投げ込みの秋」を過ごす。森らとともに３日、６日からの高知キャンプへの２年ぶり参加が発表された右腕。成長過程による腰の不調を乗り越えた今季を経て「来季は一年間、投げることが目標。けがをしない体づくりと、レベルアップを」と、自身初のシーズン完走への土台づくりを誓った。「せっかく野球に一日中打ち込める期間。朝から晩までやり込みたい」。過去２年の同時期は、第三腰椎