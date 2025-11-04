広島の来季投手コーチに就任が決まった石井弘寿氏（４８）が３日、マツダで会見し、対話重視で投手陣の再整備に取り組む考えを示した。「僕が教えることは全てではない。しっかりコミュニケーションを取って、選手と一緒にいいものを」と、意気込んだ。２０１１年まで現役、１２年からコーチとして計３０年間、ヤクルト一筋だった。「赤を自分の中に。気持ちとともに赤く燃えている」。初登板、初勝利、引退試合が広島戦だった