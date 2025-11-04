「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は優勝パレードに「最高の時間です。すごく盛り上がってうれしいです」と語った。ワールドシリーズでは大車輪の働きで３勝をマークし、ＭＶＰを獲得。山本がいなければ球団史上初の連覇はなかったと言っても過言ではないが、「チームメートにすごく感謝しています」と語った。ＭＶＰトロフィーを掲げた時の気持ちを問われ「頑張ってよかったと心