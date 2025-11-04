俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の撮影が、10月30日に約1年半にわたる長期スケジュールを終えた。主要キャストが集結し、和やかな雰囲気の中でクランクアップを迎えたという。【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開本作は昨年5月に関東近郊で収録がスタートし、6月に横浜が京都でクランクイン。以降、江戸文化の礎を築いた出版商・蔦