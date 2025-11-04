俳優の吉沢亮が3日、「第38回東京国際映画祭」の「黒澤明賞」授賞式（会場：帝国ホテル）にサプライズゲストとして登壇。今年の受賞者である李相日監督とクロエ・ジャオ監督を祝福した。映画『国宝』で李監督と初タッグを組んだ吉沢は、両監督への思いを語り、式典に華を添えた。【画像】李相日監督＆吉沢亮の2ショットほか授賞式の写真吉沢は、「李監督は映画『国宝』という作品で初めてご一緒させていただいて、映画に対する