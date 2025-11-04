ワールドシリーズを２年連続で制覇したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地のロサンゼルスで優勝パレードを行い、多くのファンが集結した。ワールドシリーズで３勝を挙げてシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手（２７）も参加した。山本はワールドシリーズ第２戦で先発して９回１失点で完投勝利をつかむと、第６戦でも６回を投げて勝ち投手。第７戦では中０日の連投で９回途中から１１回まで無失点で試合を締めくくってシ