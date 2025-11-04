女優の高石あかり（22歳）が、11月1日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。好きすぎて“最終回が見られないドラマ”について語った。朝ドラ「ばけばけ」に出演している高石あかりとトミー・バストウがファンミーティングに登場。その様子が放送された。トークの中で、高石が最近「北の国から」シリーズにハマっており、「人生で1番のドラマだ」と言っていたという情報が寄せられる。高石は「ちょっと好きすぎて、最後