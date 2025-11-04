4日朝早く、三陸沖を震源とする最大震度2の地震があり、県内では大仙市と井川町で震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと4日午前4時16分ごろ、三陸沖で地震がありました。震源の深さはおよそ10キロで地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されています。この地震で、盛岡市などで最大震度2を観測し、県内では大仙市と井川町で震度1を観測しました。津波はありませんでした。