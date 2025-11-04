ACIDMANが10月29日、13thオリジナルアルバム『光学』と自身初のトリビュートアルバム『ACIDMAN Tribute Works』を二作同時にリリースした。この発売を記念して、『ACIDMAN Tribute Works』参加アーティストであり、ACIDMANとはインディーズ時代からの盟友でもあるストレイテナーのホリエアツシ(Vo, G, Pf)と、the band apartの荒井岳史(Vo, G)をゲストに招き、大木伸夫(Vo, G)と共にトークイベント＜宴＞が開催された。大木伸夫 (A