ジャッキー・チェンが本人役で主演、2024年10月に中国で公開され、わずか1日と15時間で、興行収入6000万元（約13.67億円）を達成し、中国映画界で“予想外のスリーパーヒット”として話題を呼んだ映画『熊猫計劃』が、邦題を『パンダプラン』として、2026年1月23日より日本公開されることが決定。併せて、予告映像、ポスター、ムビチケ特典情報が一挙解禁された。【動画】ジャッキー・チェン×パンダの最強バディ誕生！映画『