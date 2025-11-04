俳優の吉沢亮（31歳）が、11月1日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演している高石あかりの「人生で1番」の経験を聞き、「いいなぁ」と語った。朝ドラ「ばけばけ」に出演している高石あかりとトミー・バストウがファンミーティングに登場。その様子が放送された。2人を良く知る人物として同じく「ばけばけ」に出演している吉沢亮がVTR出演し、高石が「今になって『北の国から』にめちゃめち