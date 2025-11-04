4日午前4時16分ごろ、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の普代村と盛岡市、それに矢巾町です。【各地の震度詳細】■震度2□岩手県普代村盛岡市矢巾町■震度1□岩手県宮古市久慈市