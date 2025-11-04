ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施した。ロサンゼルスが熱狂に包まれたV2パレードに、メジャー1年目の佐々木朗希投手（23）は初参加。チームメートと2階建てバスに乗り、沿道のファンからの大歓声に笑顔で応えた。パレードはロサンゼルス市の中心部で現地3日午前11時（日本時間4日午前4時）にスタート。ルートはテンプル通りとブロードウェイの交