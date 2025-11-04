「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ドジャースの優勝パレードが始まった。大谷翔平投手は、青いウインドブレーカーを着用した妻・真美子さんと一緒にバスへ乗り込んだ。大谷が乗ったバスには佐々木朗希投手やアイアトン通訳も同乗。さらにベッツ夫妻やフリーマン一家などが乗り込んだ。出発前には現地中継のカメラに向かって人さし指を突き出すなど、穏やかな笑みを浮かべていた。１０分遅れでスタートする