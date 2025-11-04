きのう、皇居で文化勲章の親授式が行われ、天皇陛下が王貞治さんら受章者8人に勲章を贈られました。文化勲章を受章したのは、▼元プロ野球選手の王貞治さん（85）や、▼ファッションデザイナーのコシノジュンコさん（86）ら8人です。きのう、宮殿で行われた親授式で陛下は「文化の向上に尽くされてきたことを誠に喜ばしく思います」と伝えられました。その後の記者会見では、8人それぞれが受章の喜びを語りました。元プロ野球選手