【モデルプレス＝2025/11/04】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）、MINA（ミナ）、JEONGYEON（ジョンヨン）が、カラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」の新ブランドアンバサダーに就任。4⽇より新WebCMが公開される。【写真】TWICEサナ、ミニ丈衣装で美脚輝く◆サナ・ミナ・ジョンヨン“⾃分らしい美しさ”を体現今回登場する新シリーズでは、サナ・ミナ・ジョンヨンがそれぞれ