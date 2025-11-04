ワールドシリーズを２年連続で制したドジャースは３日（日本時間４日）、ホームのロサンゼルスでパレードを行い、多くのファンが集結した。ドジャースタジアムでの祝勝会も予定されている。パレードのバスには大谷翔平投手（３１）、真美子夫人の姿も見られた。２０年にもワールドシリーズに進出したドジャースだったが、コロナ禍でパレードは開催されず、昨年３６年ぶりに開催。ロサンゼルス市庁舎の前から２階建てのバスに乗