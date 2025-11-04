ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施した。ロサンゼルスでは待ちわびたファンがパレード開始前から集結。WSでMVPに輝いた山本由伸投手（27）へ沿道を埋め尽くした大観衆から歓声が上がった。また、WSの活躍で由伸のユニホームを着用したファンや、由伸を神様に見立てた“救世主写真”を掲げるファンも見られた。パレードはロサンゼルス市の中心部