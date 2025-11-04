北海道・旭川中央警察署は2025年11月3日、暴行の疑いで旭川市に住む自称・無職の男（34）を逮捕しました。男は3日午後2時20分ごろ、旭川市忠和4条8丁目の自宅アパートの敷地内で、アパートを所有する50代男性の首を殴る暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、3日午前8時前、男の部屋で火事があり、男は病院に搬送されていました。その後、治療を終えた男は自宅に戻り、アパートの所有者である男