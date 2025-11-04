札幌・白石警察署は2025年11月3日、傷害の疑いで札幌市に住む会社員の男（34）を逮捕しました。男は2025年9月20日の夜ごろ、自宅で義理の娘である10歳未満の小学生の女の子に対し、背中を殴打したり足蹴りしたりするなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。警察によりますと、女の子は背中や肩など4か所を打撲し、でん部に内出血するけがをしたということです。命に別条はありません。9月22日に児童相談所からの情報