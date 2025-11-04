ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太（３２）が宅配ピザ「ＰＩＺＺＡ―ＬＡ（ピザーラ）」のＣＭキャラクターに起用され、出演する新ＣＭが８日から全国放映される。宮舘はＣＭで、カニのピザ「紅ズワイガニのフィッシャーマンズ」など４種類を１枚で楽しめる「冬のプレミアムクォーター」をＰＲ。同ブランドの象徴カラーで、自身のメンバーカラーでもある赤色のスーツ姿で出演して新作ピザを頬張り、おなじみのフレーズ「ピザーラお届