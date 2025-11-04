櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」が、11月4日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。前々作「UDAGAWA GENERATION」（2025年3月3日付）、前作「Make or Break」（同年7月7日付）に続き、今年度自身3作目【※1】、通算では12作目のシングル1位となった。【動画】櫻坂46「Unhappy birthday構文」ミュージックビデオ初週売上は、6月に発売された前作「Make or Break」（2025年7月7日付）の47