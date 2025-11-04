9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）の最新アルバム『Back to Life』（バック トゥ ライフ）が、11月4日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において1位に初登場。自身通算4作目の1位を獲得した。【個別ショット】黒基調の衣装で登場した&TEAMキュートなポーズも初週売上は53.2万枚で、2024年12月30日付『雪明かり（Yukiakari）』の初週売上33.4万枚を超え、自己最高初週売上を記録した。「オ