多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANA（サナ）、MINA（ミナ）、JEONGYEON（ジョンヨン）が、カラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」のブランドアンバサダーに就任。新WebCMが公開された。【ソロカット】それぞれの魅力があふれるCMカット7日に発売される新シリーズでは、SANA、MINA、JEONGYEONがそれぞれ異なる3つの世界観を通して、“自分らしい美しさ”を体現。瞳に宿る透明感・艶・意志を描き出す、ブランドの