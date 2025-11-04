米大リーグ（ＭＬＢ）ではワールドシリーズが終了し、本格的にストーブリーグに突入した。３日（日本時間４日）には多くの有力選手がオプトアウト行使などでＦＡ市場へと名を連ねた。複数の米メディアによると、この日契約破棄でＦＡ市場に参戦することが明らかになったのは１９年ＭＶＰのベリンジャー外野手（ヤンキース）、今季セーブ王のスアレス投手（パドレス）、１８年セーブ王のディアス投手（メッツ）、通算２０９本塁