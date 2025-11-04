「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ドジャースが優勝パレードで使用されるバスを公開した。今年はブルーで、側面には昨年と今年で連覇したことを示すロゴが貼られた。ロハスらが早速、バスの前で記念撮影を行っていた。昨年のパレードでは、大谷が真美子夫人と愛犬のデコピンとともにバスに乗り、沿道のファンに応え、イベントでは英語のスピーチを披露して沸かせた。今年も大谷はもちろん、ＷＳのＭＶＰ男