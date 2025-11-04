[11.3 U-17W杯B組第1節 ニューカレドニア 1-6 ポルトガル]U-17ワールドカップは3日、グループリーグ開幕節を行った。日本と同じB組のもう一つのカードではポルトガルがニューカレドニアを6-1で撃破。開始早々に奪った先制点がビデオ判定で認められず、その際のファウルで与えたPKから先制点を奪われるという苦しいスタートとなったが、大量6ゴールを奪って白星発進を果たした。U-17日本代表がモロッコに2-0で快勝した裏で行わ