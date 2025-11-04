ドジャースはロサンゼルス優勝パレードとセレモニーを行う３日（日本時間４日）、本拠地のドジャースタジアムのグッズショップでワールドシリーズ記念グッズの販売をスタートさせた。Ｔシャツは約８０ドル（約１万２０００円）、帽子は６０ドル（約９０００円）とやや高価な価格設定だが、パレード後にセレモニーが行われる本拠地のドジャースタジアムグッズショップには長蛇の列が出きて、１時間待ちだった。