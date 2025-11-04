ハリソン・フォード（83歳）が、ドナルド・トランプ米大統領（79歳）の気候政策に対し強い懸念を示した。環境保護活動家として知られるハリソンは、英紙ガーディアンのインタビューで、「彼の政策はなく、気まぐれでしかない。それが恐ろしくて仕方ない」と語っている。そして「無知、傲慢、虚偽、背信。彼は本当は分かっているのに、現状維持の道具として使われている。世界が崩壊していく中で、彼は金をむさぼっている。信じられ