２０１６〜２１年にソフトバンク、阪神で計１９１試合に登板し、パドレスで抑えを務めていたロベルト・スアレス投手（３４）が、残り２年の契約を破棄して（オプトアウト）、フリーエージェント（ＦＡ）になったと３日（日本時間４日）、ニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン氏が自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で明かした。スアレスは２０、２１年の２年間で阪神で６７セーブを挙げ、２１年は６２登板で防御率１・１６と圧巻