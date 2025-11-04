先ほどデーリー・サンフランシスコ連銀総裁の発言が伝わり、「１２月ＦＯＭＣに向けＦＲＢは柔軟な姿勢を保つべき」と述べた。 ・１０月の利下げは適切。 ・雇用を損なわずにインフレ抑制圧力を維持する必要性。 ・１２月ＦＯＭＣに向けＦＲＢは柔軟な姿勢を保つべき。 ・データ不足は政策決定を妨げない。