ネットフリックスが、人気映画シリーズを手がけるワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収を積極的に検討しているという。対象には「スーパーマン」「バットマン」「ハリー・ポッター」などの人気シリーズに加え、「カサブランカ」「俺たちに明日はない」「グッドフェローズ」「許されざる者」「シャイニング」などの名作も含まれる可能性がある。ネットフリックスは投資銀行モーリス＆カンパニーを財務アドバイザーと