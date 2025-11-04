U-17ワールドカップが11月3日にカタールで開幕し、U-17日本代表はU-17モロッコ代表と対戦。試合は2−0で日本が勝利した。GK村松秀司（ロサンゼルスFC）、MF長南開史（柏レイソル）、FW吉田湊海（鹿島ユース）らが先発に名を連ねたこの試合。上の世代であるU-20ワールドカップで優勝したモロッコだが、U-17世代も前半から日本のゴールを脅かした。試合が動いたのは57分。FW浅田大翔のパスに反応したMF瀬口大翔が、ペナルティエリア