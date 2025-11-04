今年のワールドシリーズを中継した米「ＦＯＸＳｐｏｒｔｓ」は３日（日本時間４日）、ワールドシリーズ第７戦のストリーミングサービス視聴者数が２０１７年以来、最多となったことを発表した。ＦＯＸが発表した文面では「２５９８万４０００人の視聴者が、ドジャースの劇的な連覇を、ＦＯＸ、ＦＯＸＤｅｐｏｒｔｅｓ、ＦＯＸＳｐｏｒｔｓのストリーミングサービスを通じて視聴しました。これは２０１７年以来最多です」