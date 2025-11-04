イタリア・ローマで、中世に建てられ、修復作業が行われていた塔が2度にわたり崩れました。1人が閉じ込められていて、救出活動が続いています。崩落によって作業員が閉じ込められた塔に、はしご車で近づく救助隊。合図を送ったその直後、ブロックのようなものが次々と落ちてくるとともに、大量の土煙があがります。AP通信などによりますと、イタリア・ローマで3日、塔の修復作業中に崩落が起き、作業員の救出活動が行われていたと