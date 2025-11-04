女優・タレントのファーストサマーウイカ（35歳）が、11月1日に放送されたラジオ番組「アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」（TOKYO FM）に出演。アイナ・ジ・エンドから「ウイカさんの懐はめっちゃ海レベルにでかい」と賞賛された。連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ系）に出演しているファーストサマーウイカが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。アイナ・ジ・エンドが「ウイカさんの懐はめっちゃ海