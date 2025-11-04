アイドルグループ・ももいろクローバーZの百田夏菜子（31歳）が11月3日、船橋競馬場で開催されたダート競馬の祭典「JBCクラシック」のプレゼンターとして登壇。上品で華やかな姿で花束を贈呈した。JBCはアメリカのブリーダーズカップを模範とし、「競走馬の生産者が主導するレース」として創設されたレース。船橋競馬場で開催されたのは2010年の第10回以来、15年ぶり2 回目で、第11レース「JBCクラシック」の表彰式スペシャルプレ