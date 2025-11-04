＊ISM製造業景気指数（10月）0:00 結果48.7 予想49.5前回49.1 新規受注49.4（48.9） 生産48.2（51.0） 雇用46.0（45.3） 入荷遅延54.2（52.6） 在庫45.8（47.7） 仕入価格58.0（61.9） 輸出44.5（43.0） （）は前回 この日発表の１０月のＩＳＭ製造業景気指数は４８．７と予想を下回り、８カ月連続の５０を下回る縮小領域となった。事前の予想通りに新規受注と雇用は上昇し