ボートレース若松の「ミッドナイトボートレースＢＯＡＴＢｏｙカップ」は３日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進めベスト１８が出揃った。数原魁（２８＝兵庫）は３コースからコンマ０５で踏み込んだ８Ｒは３着に終わったが「スタートは早いと思って直前に放りました。勘とは合ってますわ」と前向きにとらえた。予選を６走して３連対から外れたのは１回だけと、仕上がりも良さそうだ。「行き足、伸びはずっといいです。８Ｒは