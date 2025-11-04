英国から他国に移住する富裕層に特別税を課し、高級住宅に対する税金を引き上げることを同国のリーブス財務相は検討している。今月下旬の予算発表を前に、このほかさまざまな財政再建案が挙がっているという。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。 英財務省当局者は最大３５０億ポンドに上る財政不足を補うため、数十に上る増税案をまとめた。ただ、リーブス財務相が最終的に採用するのはその