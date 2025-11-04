[11.3 U-17W杯GL第1節 日本 2-0 モロッコ ドーハ]U-17日本代表は3日、U-17ワールドカップのグループリーグ第1節でU-17モロッコ代表と対戦し、2-0で勝利した。後半12分にMF瀬口大翔(神戸U-18)が豪快なミドルシュートで先制点を挙げる。終了間際にはMF平島大悟(鹿島ユース)が追加点を挙げた。6日の第2節ではニューカレドニアと対戦する。日本は3-4-2-1の布陣を敷く。GKはキャプテンの村松秀司(ロサンゼルスFC)、3バックは左からD